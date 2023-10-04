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"Матч ТВ": сборная России проведет товарищеский матч с Кенией 16 октября в Анталье

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Национальная команда России проведет контрольный матч со сборной Кении 16 октября в Анталье (Турция).
Фото: РФС
Об этом сообщает источник со ссылкой на информацию из РФС. Товарищеская игра между сборными России и Кении пройдет 16 октября в Анталье (Турция) на стадионе "Титаник Мардан", вместимость которого составляет 7428 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск.

Отметим, что это будет первая очная встреча соперников. Национальная команда Кении располагается на 109-й позиции в рейтинге ФИФА и является 25-й среди африканских сборных.

Напомним, ранее 12 октября команда Валерия Карпина сыграет товарищеский с командой Камеруна. Матч пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена".


Сборная России сборная Кении РФС Товарищеские матчи
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