"Матч ТВ": сборная России проведет товарищеский матч с Кенией 16 октября в Анталье

Национальная команда России проведет контрольный матч со сборной Кении 16 октября в Анталье (Турция).

Фото: РФС

Об этом сообщает источник со ссылкой на информацию из РФС. Товарищеская игра между сборными России и Кении пройдет 16 октября в Анталье (Турция) на стадионе "Титаник Мардан", вместимость которого составляет 7428 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск.



Отметим, что это будет первая очная встреча соперников. Национальная команда Кении располагается на 109-й позиции в рейтинге ФИФА и является 25-й среди африканских сборных.



Напомним, ранее 12 октября команда Валерия Карпина сыграет товарищеский с командой Камеруна. Матч пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена".