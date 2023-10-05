"Готов ли я вытеснить нападающего Артёма Дзюбу из стартового состава своей команды? Это такой не очень хороший вопрос. Вы хотите, чтобы мы в команде поссорились, что ли? (смеётся) — сказал Сулейманов.
Напомним, спортсмен является воспитанником московской команды, но сейчас играет за "Локомотив" на правах аренды из "Пари НН". Выкуп станет обязательным, если Сулейманов выполнит определённые условия, связанные с результативными действиями.
Источник: "Известия".
Сулейманов: смогу вытеснить Дзюбу из состава? Вы хотите, чтобы мы поссорились, что ли?
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов не стал отвечать на вопрос о том, сможет ли он вытеснить из стартового состава форварда Артёма Дзюбу.
Фото: "Чемпионат"