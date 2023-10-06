"Возможен ли его вызов в сборную России? Конечно, любой вратарь может быть вызван в национальную команду", — сказал Кафанов.
37-летний Гильерме в последний раз вызывался в сборную России в ноябре 2021 года. Последние матчи за команду он провёл в сентябре того же года. Отметим, что бразилец, получивший российский паспорт, проживает в России уже свыше 16 лет.
Источник: "РБ Спорт".
Кафанов: Гильерме может быть вызван в сборную России, как и любой вратарь
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов не исключил вызова в национальную команду вратаря "Локомотива" Маринату Гильерме.
Фото: ФК "Локомотив"