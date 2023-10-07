"Если "Крылья" все устроит, поговорим о контракте. Если нет, найдем другую команду", — сказал Лапич.
Отметим, что Барач выступает за самарскую команду с февраля 2022 года, когда перешёл из "Сочи" на правах аренды. Затем "Крылья Советов" выкупили его контракт.
В нынешнем сезоне спортсмен в 11 матчах провёл на поле 640 минут, не отметившись результативными действиями.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Барача: поговорим о контракте, если "Крылья" все устроит. Если нет — найдем другую команду
Стипе Лапич, агент защитника "Крыльев Советов" Матео Барача, заявил, что его клиент не покинет команду до конца нынешнего сезона, но пока ещё не обсуждал новый контракт.
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