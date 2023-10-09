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Литвинов: считаю, что у "Спартака" было побольше моментов, чем у ЦСКА

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался по итогам матча с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Эта игра была отрезками, поэтому и счет 2:2. Где-то они были лучше, где-то мы. Я думаю, что у нас было побольше моментов", — считает Литвинов.

Литвинов заявил, что ему тяжело комментировать исход матча, так как первый тайм он смотрел со стороны, однако отметил, что хотел бы победить в этой игре. Спортсмен считает, что у его команды были опасные моменты во втором тайме, но также заявил, что "Спартаку" нужно допускать меньше ошибок в обороне.

Источник: Sport24.


Литвинов Спартак ЦСКА
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