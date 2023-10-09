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Белоус: Дзюба может спокойно играть до 40 лет

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Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус поделился своим мнением о форварде московского "Локомотива" Артеме Дзюбе.
Фото: "МК-Спорт"
"Сегодня в РПЛ вообще такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет. И будет забивать! Он мощный, техничный, тонко понимает игру, за счет габаритов способен продавить соперника", — передает слова Белоуса "СЭ".

Артем Дзюба перешел в "Локомотив" по ходу предыдущего сезона. За железнодорожников форвард сыграл 15 матчей во всех турнирах. За это время нападающий забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Сейчас клуб Дзюбы находится на четвертом месте в таблице РПЛ. "Локомотив" набрал 19 очков в 11 матчах. Следующий матч красно-зеленые будут играть против "Динамо" встреча пройдет 22 октября.


Дзюба Локомотив Белоус
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