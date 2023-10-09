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Агент: надеюсь, Карпукас будет готов играть после перерыва на матчи сборных

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека "Локомотива" Артема Карпукаса, поделился информацией о сроках восстановления своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"
"Будем надеяться, что Артем будет готов сыграть после перерыва на матчи сборных", - цитирует агента "РИА Новости Спорт".

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас, получивший вызов на октябрьский сбор национальной команды России, из-за проблем со здоровьем не примет участия в товарищеских матчах.

Во время учебно-тренировочного сбора в октябре сборная России проведет две товарищеские встречи. Первая игра с командой Камеруна состоится 12 октября и пройдет в Москве на "ВТБ Арене". Второй контрольный поединок подопечные Валерия Карпина проведут в Турции против сборной Кении. Начало матчей - в 19:00 по московскому времени.


Карпукас Локомотив Сборная России
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