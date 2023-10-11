– Я прекрасно помню тот матч в 1994 году. Сегодняшний футбол очень поменялся, пришло другое поколение. Мы представляем свой континент и надеемся на то, что матч со сборной Россией будет успешным. На поле выйдут хорошие игроки. Надеемся, что наша встреча завершится более удачно, тем та, – цитирует 47-летнего камерунца "Чемпионат".
В июне 1994 года сборная России разгромила Камерун со счетом 6:1 на групповой стадии чемпионата мира в США. Пять голов в составе россиян записал на свой счет нападающий Олег Саленко.
Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что предстоящую игру из-за травм пропустят нападающий мюнхенской "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг и полузащитник итальянского "Наполи" Андре Замбо Ангисса.
Команда Валерия Карпина начала октябрьский сбор 9 октября. В понедельник, 16 октября, россияне завершат УТС товарищеской игрой в Турции против Кении. По информации службы коммуникации РФС, на предстоящую встречу уже реализовано около 20 тысяч билетов.
Делегация сборной Камеруна приземлилась накануне вечером в столичном аэропорту. Ее встретили с пирогом и национальными песнями. Сегодня, 11 октября, африканские футболисты проведут предматчевую тренировку на стадионе "ВТБ Арена".
Тренер Камеруна Ригобер Сонг: прекрасно помню 1:6 от сборной России на ЧМ-1994
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг вспомнил разгромное поражение от национальной команды России (1:6) на ЧМ-1994 в США.
Фото: Globall Look Press