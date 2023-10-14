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Губерниев: меня удивил Абаскаль. Думал, что он гораздо более думающий человек

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Популярный российский журналист Дмитрий Губерниев высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"
– Меня удивил Абаскаль. Я думал, что он гораздо более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Я уже назвал его "теплым", он и продолжает быть "теплым", – передает слова Губерниева Metaratings.

В нынешнем сезоне Российский Премьер-Лиги московский "Спартак" заработал 17 баллов, проведя 11 матчей. В настоящее время красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице.

34-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского "Спартака" с 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года.


Спартак Абаскаль Губерниев
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