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Губерниев: в деле Абаскаля "Спартак" взял на вооружение путь "Рубина" со Слуцким

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "Спартак" по отношению к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю применил путь, который "Рубин" ранее выбрал в адрес Леонида Слуцкого.
Фото: личный архив
"Поскольку руководство "Спартака" берет на вооружение путь "Рубина" с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет", — сказал Губерниев.

Напомним, испанский специалист работает в "Спартаке" с начала прошлого сезона. Губерниев считает, что Абаскаль "не держит удар", назвав его "тёплым" тренером.

"Спартак" в нынешнем сезоне набрал 17 очков в 11 турах и занимает в турнирной таблице шестое место.

Источник: Metaratings.


Слуцкий Рубин Абаскаль Губерниев Спартак
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