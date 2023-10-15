"Поскольку руководство "Спартака" берет на вооружение путь "Рубина" с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет", — сказал Губерниев.
Напомним, испанский специалист работает в "Спартаке" с начала прошлого сезона. Губерниев считает, что Абаскаль "не держит удар", назвав его "тёплым" тренером.
"Спартак" в нынешнем сезоне набрал 17 очков в 11 турах и занимает в турнирной таблице шестое место.
Источник: Metaratings.
Губерниев: в деле Абаскаля "Спартак" взял на вооружение путь "Рубина" со Слуцким
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "Спартак" по отношению к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю применил путь, который "Рубин" ранее выбрал в адрес Леонида Слуцкого.
Фото: личный архив