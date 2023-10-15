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Карпин: завтра сделаем вызов в сборную до 30,5 года. Определяю цифру так, как захочу

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча с Кенией с иронией ответил на вопрос по поводу возрастного ценза футболистов, вызываемых в национальную команду.
Фото: РФС
– Кузяеву 30 лет. Изменится ли стратегия сборной по возрасту? Завтра сделаем вызов до 30,5 года. Какие еще игроки есть? Определяю цифру так, как захочу, – приводит слова 54-летнего специалиста "СЭ".

Ранее Валерий Карпин неоднократно заявлял, что тренерский штаб сборной России придерживается стратегии вызова игроков не старше 30-летнего возраста в целях подготовки футболистов с прицелом на перспективу.

Сборная России и отечественные клубы отстранены от выступления в официальных международных турнирах с февраля 2022 года из-за событий на Украине.

Товарищеская встреча Россия – Кения запланирована в Турции на понедельник, 16 октября. Стартовый свисток главного арбитра, представляющего Турцию, прозвучит в 19:00 по мск. Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат ранее заявил, что для него матч с Россией станет историческим, ведь кенийцы впервые сыграют против европейской сборной.

12 октября команда Валерия Карпина минимально обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0 в контрольном матче, который состоялся в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Автором победного гола в ворота африканцев стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов.


Сборная России Кузяев Карпин сборная Кении Товарищеские матчи
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