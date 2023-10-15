– "Спартак" все еще может претендовать на чемпионство в РПЛ. Это будет трудно сделать, но не невозможно. Увольнением Абаскаля можно решить проблему. Или дождаться окончательной катастрофы, – цитирует итальянского менеджера Sport24.
Абаскаль возглавляет "Спартак" второй сезон. По итогам прошлого чемпионата России "красно-белые" под руководством 34-летнего специалиста завоевали "бронзу". В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги москвичи во главе с испанским тренером набрали 17 очков и идут только шестыми после 11 сыгранных туров, отставая от лидера таблицы "Краснодара" (27) на двузначное число очков. 22 октября "народная команда" возобновит чемпионат России домашним матчем против "Пари Нижний Новгород".
Камоцци: увольнением Абаскаля "Спартак" может решить проблему. Или дождаться окончательной катастрофы
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, призвал уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"