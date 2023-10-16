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Генсек РФС Митрофанов: мы остаемся в УЕФА

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Генсекретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что союз остается членом УЕФА.
Фото: РФС
"Приоритет РФС в диалоге с УЕФА простой — играть в официальных соревнованиях как сборными, так и клубами. РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей в мире. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола", — передает слова Митрофанова "РБ Спорт".

УЕФА отстранила сборную России от официальных матчей и турниров в феврале 2022 года. Национальная команда не проводила официальных матчей с 2021 года. Из-за этого ходили слухи, что РФС перейдет в Конфедерацию футбола Азии.

Максим Митрофанов, помимо своей должности в российском футбольном союзе, является членом комитета УЕФА по проведению соревнований национальных команд.


РФС Митрофанов УЕФА Сборная России
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