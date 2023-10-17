"Думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает. Когда у тебя есть одно решение, а мяч подскакивает в последний момент. В итоге игра была без моментов. Но поле для всех одинаковое. Наверное, нужно было нам подстроиться под это поле", — приводит слова Глебова "РБ Спорт".
Матч России и Кении проходил 16 октября. Встречу принимал стадион отеля "Титаник Мардан", расположенный в Анталье. Игра завершилась ничейным результатом 2:2. Счет в матче открыл россиянин футболист "Спартака" Александр Соболев. Последний гол оформил полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Для сборной России этот матч стал вторым в октябре. В первой игре подопечные Валерия Карпина смогли победить Камерун со счетом 1:0. Мяч забил футболист ЦСКА Федор Чалов.
Глебов: поле в матче России и Кении было плохого качества
Капитан "Ростова" Данил Глебов поделился своим мнением о поле на стадионе "Титаник Мардан". Вчера именно здесь проходил матч между сборными России и Кении.
Фото: ФК "Ростов"