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Глебов: поле в матче России и Кении было плохого качества

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Капитан "Ростова" Данил Глебов поделился своим мнением о поле на стадионе "Титаник Мардан". Вчера именно здесь проходил матч между сборными России и Кении.
Фото: ФК "Ростов"
"Думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает. Когда у тебя есть одно решение, а мяч подскакивает в последний момент. В итоге игра была без моментов. Но поле для всех одинаковое. Наверное, нужно было нам подстроиться под это поле", — приводит слова Глебова "РБ Спорт".

Матч России и Кении проходил 16 октября. Встречу принимал стадион отеля "Титаник Мардан", расположенный в Анталье. Игра завершилась ничейным результатом 2:2. Счет в матче открыл россиянин футболист "Спартака" Александр Соболев. Последний гол оформил полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Для сборной России этот матч стал вторым в октябре. В первой игре подопечные Валерия Карпина смогли победить Камерун со счетом 1:0. Мяч забил футболист ЦСКА Федор Чалов.


Сборная России Сборная Украины Глебов Ростов
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