— При таких условиях это лучшая команда чемпионата. Футболисты хороши в борьбе, и им не нужно много передач. Когда была разминка, я даже просил парней поменьше уничтожать поле. Я просил играть просто, у нас были моменты, доходили до штрафной, но не реализовали моменты.
Напомним, 28 октября 2023 года в Воронеже состоялся очередной матч чемпионата России по футболу. Там на Центральном стадионе профсоюзов, газон которого перед стартовым свистком был испорчен из-за сильного дождя, местный "Факел" сыграл с московским "Спартаком". Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение со счетом 0:2.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль – о поле в матче с "Факелом": при таких условиях это лучшая команда чемпионата
Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение команды в матче с воронежским "Факелом" (0:2) в 13-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"