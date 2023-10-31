Как утверждает источник, 52-летний россиянин входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера казахстанской команды. Помимо Слуцкого, руководство "Актобе" рассматривает вариант с назначением нынешнего рулевого сборной Казахстана Магомеда Адиева на случай ухода нынешнего наставника команды Андрея Карповича.
"Актобе" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций УЕФА в следующем сезоне. Слуцкий не работал тренером с ноября 2022 года после его ухода из казанского "Рубина".
Источник: Meta-ratings.kz
Леонид Слуцкий может стать главным тренером казахстанского "Актобе"
Бывший главный тренер казанского "Рубина", московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить казахстанский "Актобе".
Фото: ФК "Рубин"