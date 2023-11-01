– Два касания, – написал 26-летний футболист в своем Telegram-канале и сопроводил запись смеющимся эмоджи.
Главный судья матча "Спартак" – "Краснодар" Евгений Буланов отменил гол с пенальти нападающего "красно-белых" Александра Соболева, забитый на 84-й минуте встречи при счете 2:3. По мнению VAR, 26-летний форвард до удара слегка коснулся мяча опорной ногой, что является нарушением. По правилам в таком случае взятие ворот отменяется.
1 ноября "Краснодар" одержал волевую победу над московским "Спартаком" в выездном матче 6-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России и поднялся на 2-е место в таблице. Встреча состоялась на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве и закончилась со счетом 3:2 (1:2) в пользу "Краснодара". На 3-й минуте нападающий Александр Кокшаров вывел гостей вперед. Спустя 5 минут форвард "Спартака" Александр Соболев заработал и реализовал пенальти. Под занавес первого тайма полузащитник Наиль Умяров отправил команды на перерыв при счете 2:1 в пользу "красно-белых".
На 61-й минуте 18-летний Кокшаров оформил дубль и восстановил равенство - 2:2. На 74-й минуте защитник "Спартака" Даниил Денисов срезал мяч в собственные ворота после удара хавбека "Краснодара" Александра Эктова. На 84-й минуте Соболев реализовал второй пенальти в игре, но главный судья встречи Евгений Буланов из Саранска после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за того, что футболист при выполнении 11-метрового удара дважды коснулся мяча и совершил нарушение.
"Краснодар" благодаря победе набрал 11 очков и поднялся на второе место в таблице группы D. "Спартак" с 12 очками финишировал на верхней строчке в квартете. "Динамо", имеющее на счету 8 очков, может сместить "быков" со 2-й позиции только в случае победы в основное время над "Пари НН" в заключительном матче группы, который состоится 2 ноября в Москве.
Нападающий "Спартака" Соболев – об отмененном голе с пенальти: два касания
Нападающий "Спартака" Александр Соболев оперативно отреагировал на свой отмененный судьями гол с пенальти в концовке домашнего матча Кубка России с "Краснодаром" (2:3).
Фото: "Матч ТВ"