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Тикнизян: думаю, скауты "Лацио" больше не приедут

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Футболист "Локомотива" Наир Тикнизян прокомментировал информацию о том, что скауты итальянского "Лацио" посещали матч сборной Армении.
Фото: "Чемпионат"
"Узнал о скаутах после матча. Честно говоря, ту игру провел не совсем удачно. Думаю, они больше не приедут. Посмотрим", — цитирует Тикнизяна "СЭ".

12 октября проходил матч Квалификации Евро-2024 между Латвией и Арменией. В той игре команда из Прибалтики оказалась сильнее соперников и победила со счетом 2:0.

В этом сезоне Тикнизян сыграл 18 матчей. В них защитник забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.


Локомотив Тикнизян Лацио Сборная Армении
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