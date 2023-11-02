"Узнал о скаутах после матча. Честно говоря, ту игру провел не совсем удачно. Думаю, они больше не приедут. Посмотрим", — цитирует Тикнизяна "СЭ".
12 октября проходил матч Квалификации Евро-2024 между Латвией и Арменией. В той игре команда из Прибалтики оказалась сильнее соперников и победила со счетом 2:0.
В этом сезоне Тикнизян сыграл 18 матчей. В них защитник забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Тикнизян: думаю, скауты "Лацио" больше не приедут
Футболист "Локомотива" Наир Тикнизян прокомментировал информацию о том, что скауты итальянского "Лацио" посещали матч сборной Армении.
Фото: "Чемпионат"