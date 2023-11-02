"Нет, мне бы тяжело было. Я же иногда видел по телевизору, как девчонки играют. Я бы никогда не понимал, как они с двух метров по мячу не попадают", — передает слова Мостового Metaratings.ru.
Сейчас Александр Мостовой обучается на профессию тренера.
14 октября "Спартак" объявил о создании женской команды. Директором клуба стала Елена Терехова. Со следующего сезона красно-белые будут выступать в Суперлиге.
30 октября "Спартак" объявил, что главным тренером команды станет Вадим Козлов.
Александр Мостовой: я бы не стал возглавлять женский "Спартак". Это тяжело
Экс-игрок испанской "Сельты" Александр Мостовой рассказал, согласился бы он возглавить женскую команду "Спартака".
Фото: РИА Новости