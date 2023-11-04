"Главное играть. Какая разница, какие команды? Выезд на матч в Сейшельские острова? Нормально, почему нет" — сказал Тюкавин.
21-летний Тюкавин принял участие в трёх матчах за сборную России, проведя на поле 46 минут. В них он не отметился результативными действиями.
20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Тюкавин — о соперниках сборной России: главное играть. Какая разница, какие команды?
Нападающий сборной России Константин Тюкавин высказался о не самых сильных соперниках команды.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»