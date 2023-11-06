"Не осталось ни одной команды, которая не предлагала для него какие-то условия... Решение, которое он будет когда-то принимать в перспективе, будет обсуждаться внутри клуба. Но пока это не обсуждается", — сказал Мелик-Гусейнов.
22-летний Севикян выступает за нижегородскую команду с лета 2022 года, подписав соглашение на правах свободного агента. В нынешнем сезоне армянский футболист российского происхождения принял участие в 20 матчах, забив семь мячей. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Ранее Севикян, являющийся воспитанником "Локомотива", выступал за испанский "Леванте".
Источник: "Спорт-Экспресс"Ф
В "Пари НН" заявили, что пока не рассматривают продажу Севикяна
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможной продаже полузащитника Эдгара Севикяна.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф