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В "Пари НН" заявили, что пока не рассматривают продажу Севикяна

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможной продаже полузащитника Эдгара Севикяна.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Не осталось ни одной команды, которая не предлагала для него какие-то условия... Решение, которое он будет когда-то принимать в перспективе, будет обсуждаться внутри клуба. Но пока это не обсуждается", — сказал Мелик-Гусейнов.

22-летний Севикян выступает за нижегородскую команду с лета 2022 года, подписав соглашение на правах свободного агента. В нынешнем сезоне армянский футболист российского происхождения принял участие в 20 матчах, забив семь мячей. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Ранее Севикян, являющийся воспитанником "Локомотива", выступал за испанский "Леванте".

Источник: "Спорт-Экспресс"Ф


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