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Личка – об игре с "Сочи": я разочарован результатом, мы не показали характер

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2).
Фото: "Матч ТВ"
— Сезон может закончиться, как и год назад. Команда не выдерживает критические моменты в игре. Да, я разочарован результатом, потом что ты можешь спокойно выйти на 4:1 и доиграть через контроль мяча на половине соперника, но мы не показали характер.

Этим вечером в Сочи на стадионе "Фишт" завершилась очередная игра 14-го тура чемпионата России по футболу. Там местный футбольный клуб "Сочи" сыграл против московского "Динамо". Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 3:3. Отметим, что подопечные Марцела Лички к перерыву создали себе задел в два мяча (3:1). Однако во втором тайме бело-голубые не сумели удержать свое преимущество.

Источник: "Матч ТВ"

Личка Сочи Динамо
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