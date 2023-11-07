"Как прокомментирую результат жеребьевки для "Зенита"? Появилась возможность за 2 матча поквитаться с "Динамо" за прошлосезонный розыгрыш Кубка России и поражение в чемпионате в этом сезоне", — приводит слова Медведева "СДЗД".
3 ноября состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. "Зенит" и "Динамо" сыграют первый матч в ноябре, а второй после зимней паузы.
В сезоне-2022/23 "Зенит" и "Динамо" так же играли в плей-офф Кубка России. Тогда все завершилось победой московского клуба.
"Зенит" находится на втором месте РПЛ, набрав 29 очков. В следующем туре команда Сергея Семака встретится с лидером чемпионата "Краснодаром". Встреча состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.
Медведев: появилась возможность поквитаться с "Динамо" за прошлогодний розыгрыш Кубка России и поражение в этом сезоне
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал встречу сине-бело-голубых с "Динамо" в 1/4 финала Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"