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Медведев: появилась возможность поквитаться с "Динамо" за прошлогодний розыгрыш Кубка России и поражение в этом сезоне

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал встречу сине-бело-голубых с "Динамо" в 1/4 финала Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Как прокомментирую результат жеребьевки для "Зенита"? Появилась возможность за 2 матча поквитаться с "Динамо" за прошлосезонный розыгрыш Кубка России и поражение в чемпионате в этом сезоне", — приводит слова Медведева "СДЗД".

3 ноября состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. "Зенит" и "Динамо" сыграют первый матч в ноябре, а второй после зимней паузы.

В сезоне-2022/23 "Зенит" и "Динамо" так же играли в плей-офф Кубка России. Тогда все завершилось победой московского клуба.

"Зенит" находится на втором месте РПЛ, набрав 29 очков. В следующем туре команда Сергея Семака встретится с лидером чемпионата "Краснодаром". Встреча состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Кубок России Динамо Зенит Медведев
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