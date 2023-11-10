"Семак — отличный тренер, который создал рабочую атмосферу в коллективе, и результаты говорят сами за себя! Надеюсь, что скоро всё закончится, на Украине будут играть с болельщиками, Россия вернётся к выступлению в Европе — в общем, всё придёт в норму", — сказал Луческу.
78-летний Луческу тренировал "Зенит" с 2016 по 2017 год. Наиболее известен румынский тренер по работе в донецком "Шахтёре" с 2004 по 2016 год. С этой командой специалист победил в последнем розыгрыше Кубка УЕФА в 2009 году (сейчас турнир называется Лига Европы), выиграл восемь чемпионатов, шесть Кубков и семь Суперкубков Украины.
С 2020 по 2023 год Луческу тренировал киевское "Динамо".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Луческу: Семак — отличный тренер. Надеюсь, скоро Россия вернется к выступлениям в Европе
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался о нынешнем наставнике команды Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"