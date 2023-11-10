12 тысяч билетов продано за сутки на товарищеский матч Россия – Куба

РФС реализовал 12 тысяч билетов на товарищеский матч между сборными России и Кубы за сутки.

Фото: РФС

С момента официального запуска продаж 9 ноября Российский футбольный союз реализовал 12 тысяч билетов на товарищескую встречу между национальными сборными России и Кубы, которая пройдет в воскресенье, 19 ноября, в Волгограде на стадионе-наследии домашнего чемпионата мира-2018 под названием "Волгоград-Арена".



Отметим, что вместимость стадиона составляет 45?568 зрителей. Минимальная цена на билеты стартовала от 500 рублей. Матч с Кубой будет единственным для команды Валерия Карпина во время ноябрьского международного окна.