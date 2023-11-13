Вратарь “Сочи” Заболотный: безразличных в команде нет

Вратарь “Сочи” Николай Заболотный ответил на вопрос о том, что нужно делать команде после поражения от казанского “Рубина” (0:2), чтобы уйти с последнего места в таблице Российской Премьер-Лиги.

Фото: "Матч ТВ"





В 15 туре Российской Премьер-лиги футбольный клуб “Сочи” на своем поле сыграл против казанского “Рубина”. Эта встреча состоялась вчера, 12 ноября 2023 года. Подопечные Александра Точилина потерпели поражение со счетом 0:2.



После 15 туров чемпионата России по футболу сочинцы имеют на своем счету десять набранных баллов. Южане занимают последнее (16) место в турнирной таблице.



Источник: — Если бы мы знали, давным-давно выбрались бы из ситуации. Это не первый проигранный важный матч. И после каждой домашней игры мы собираемся вместе, разговариваем, пытаемся что-то поправить. В последний месяц наша игра улучшилась. Безразличных в команде нет.В 15 туре Российской Премьер-лиги футбольный клуб “Сочи” на своем поле сыграл против казанского “Рубина”. Эта встреча состоялась вчера, 12 ноября 2023 года. Подопечные Александра Точилина потерпели поражение со счетом 0:2.После 15 туров чемпионата России по футболу сочинцы имеют на своем счету десять набранных баллов. Южане занимают последнее (16) место в турнирной таблице.Источник: “Матч ТВ”