– Думаю, мы потеряли три очка. Дома “Зенит” играл хорошо. У нас были моменты — мяч попал в штангу. Мы сделали то, что должны были. Но, к сожалению, все закончилось вничью, и мы потеряли три очка.
Напомним, в субботу, 11 ноября 2023 года, в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена” состоялся центральный матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный футбольный клуб “Зенит” сыграл против “Краснодара”. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 1:1.
По итогам 15 туров чемпионата России “Зенит” набрал 30 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. “Краснодар” с 32 очками идет вторым.
Источник: Sport24
Защитник “Зенита” Родригао – об игре с “Краснодаром”: мы потеряли три очка
Защитник петербургского “Зенита” Родригао высказался о ничейном результате в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с “Краснодаром” (1:1).
Фото: ФК "Зенит"