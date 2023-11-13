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Защитник “Зенита” Родригао – об игре с “Краснодаром”: мы потеряли три очка

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Защитник петербургского “Зенита” Родригао высказался о ничейном результате в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с “Краснодаром” (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
– Думаю, мы потеряли три очка. Дома “Зенит” играл хорошо. У нас были моменты — мяч попал в штангу. Мы сделали то, что должны были. Но, к сожалению, все закончилось вничью, и мы потеряли три очка.

Напомним, в субботу, 11 ноября 2023 года, в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена” состоялся центральный матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный футбольный клуб “Зенит” сыграл против “Краснодара”. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 1:1.

По итогам 15 туров чемпионата России “Зенит” набрал 30 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. “Краснодар” с 32 очками идет вторым.

Источник: Sport24


Родригао Зенит Краснодар
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