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В "Ахмате" заявили, что команду зимой покинет несколько футболистов

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Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал, что команда обновит состав в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ахмат"
"С некоторыми футболистами в зимнюю дозаявочную компанию придется расстаться – с теми, кто, как мы считаем, уже не может помочь команде. Зимой будем усиливаться. Перемены будут, но не кардинальные", — сказал Газзаев.

В минувшем сезоне чемпионата России грозненская команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице, а в нынешнем, после половины кампании, идёт в зоне вылета. По ходу сезона из "Ахмата" был уволен Сергей Ташуев, а главным тренером команды стал Мирослав Ромащенко, долгое время входивший в штабы Станислава Черчесова в различных клубах и сборных.

Источник: "Чемпионат".

Ахмат Российские трансферы
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