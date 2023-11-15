"С некоторыми футболистами в зимнюю дозаявочную компанию придется расстаться – с теми, кто, как мы считаем, уже не может помочь команде. Зимой будем усиливаться. Перемены будут, но не кардинальные", — сказал Газзаев.
В минувшем сезоне чемпионата России грозненская команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице, а в нынешнем, после половины кампании, идёт в зоне вылета. По ходу сезона из "Ахмата" был уволен Сергей Ташуев, а главным тренером команды стал Мирослав Ромащенко, долгое время входивший в штабы Станислава Черчесова в различных клубах и сборных.
Источник: "Чемпионат".
В "Ахмате" заявили, что команду зимой покинет несколько футболистов
Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал, что команда обновит состав в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ахмат"