"Шансы сыграть на международном турнире? Два больших турнира пропустил не по своей вине. Надежда есть. В политические моменты не хочется влезать. Но, как кажется, свет в конце туннеля есть", — приводит слова Мостового "Чемпионат".
За сборную России Мостовой дебютировал в октябре 2020 года. В составе национальной команды полузащитник провел 13 матчей. В них 26-летний игрок забил 1 мяч.
Сборная России находится в изоляции от международных турниров с февраля 2022 года. Последний официальный матч команда Валерия Карпина сыграла в 2021 году против Хорватии.
Андрей Мостовой: надеюсь, я сыграю за сборную России на международном турнире
Футболист "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, что он хочет сыграть в составе сборной России на международном турнире.
Фото: ФК "Зенит"