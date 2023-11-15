"Он сыграл 100 матчей за "Спартак". И был момент, когда, видимо, наелся. Сейчас отдохнул, посидел, в голове все устаканилось. Это более опытный, умудренный вратарь", — сказал Кафанов.
25-летний Максименко находится в структуре "Спартака" с 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 19 голов и трижды сыграл "на ноль". Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года.
За сборную России Максименко не провёл ни одного матча, но неоднократно играл за молодёжную команду, а также привлекался к сборам основной.
Источник: "РБ Спорт".
Кафанов — о Максименко: был момент, когда он наелся. Сейчас это более опытный, умудренный вратарь
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере "Спартака" Александре Максименко.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ