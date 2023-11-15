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Кафанов — о Максименко: был момент, когда он наелся. Сейчас это более опытный, умудренный вратарь

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере "Спартака" Александре Максименко.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Он сыграл 100 матчей за "Спартак". И был момент, когда, видимо, наелся. Сейчас отдохнул, посидел, в голове все устаканилось. Это более опытный, умудренный вратарь", — сказал Кафанов.

25-летний Максименко находится в структуре "Спартака" с 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 19 голов и трижды сыграл "на ноль". Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года.

За сборную России Максименко не провёл ни одного матча, но неоднократно играл за молодёжную команду, а также привлекался к сборам основной.

Источник: "РБ Спорт".

Кафанов Максименко Спартак
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