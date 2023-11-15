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Безруков — о словах Карпина: согласен с ним. Уровень и конкуренция в Европе выше

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Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков согласился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным касаемо отъезда российских игроков в Европу.
Фото: ФК "Рубин"
"Карпин призвал российских игроков уезжать в Европу? Согласен. Кто бы что ни говорил, уровень и конкуренция в Европе выше... Когда нас вернут, в российском чемпионате тоже можно будет спокойно прогрессировать. Хочется играть среди легенд в Лиге чемпионов на высоком уровне", — сказал Безруков.

Спортсмен отметил, что он, как и многие российские футболисты, хочет попробовать свои силы в Европе. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 12 матчах, в которых он забил один гол. Контракт Безрукова с казанской командой рассчитан до лета 2026 года.

Российский футбол отстранен бессрочно решением ФИФА и УЕФА от марта 2022 года. Руководители организаций подтвердили, что он будет снят, как только закончится конфликт на Украине.

Источник:РИА Новости

Рубин Ростов Сборная России Карпин
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