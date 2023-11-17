"Есть ли какие-то предложения по Ренану? Я не буду комментировать этот вопрос", — приводит слова агента "СДЗД".
В текущем сезоне Ренан сыграл в 8 матчах. 20-летний защитник не отметился голевыми действиями. Вместе с "Зенитом" бразилец 1 раз становился чемпионом России.
Агент Ренана прокомментировал возможную аренду своего клиента в зимнее трансферное окно
Футбольный агент Фернандо Гарсия, представляющий 20-летнего футболиста "Зенита" Роберта Ренана прокомментировал возможную аренду своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"