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Агент Ренана прокомментировал возможную аренду своего клиента в зимнее трансферное окно

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Футбольный агент Фернандо Гарсия, представляющий 20-летнего футболиста "Зенита" Роберта Ренана прокомментировал возможную аренду своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть ли какие-то предложения по Ренану? Я не буду комментировать этот вопрос", — приводит слова агента "СДЗД".

В текущем сезоне Ренан сыграл в 8 матчах. 20-летний защитник не отметился голевыми действиями. Вместе с "Зенитом" бразилец 1 раз становился чемпионом России.

Ренан Зенит Российские трансферы
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