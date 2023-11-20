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Круговой: сейчас игра "Зенита" похожа на тики-таку

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Защитник "Зенита" Данил Круговой оценил уровень своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые. Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий – там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку", — приводит слова Кругового "Чемпионат".

В нынешнем сезоне "Зенит" занимает второе место. Команда Сергея Семака набрала 30 очков в 15 матчах. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с "Сочи". Матч пройдет 25 ноября в Санкт-Петербурге. Встречу примет "Газпром Арена". Начало — 15:15 (мск).

В текущем сезоне Круговой сыграл 14 матчей. В них российский защитник отметился 2 голевыми передачами.

Зенит Круговой
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