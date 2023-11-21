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Головин: зарплаты в РПЛ выше, чем в чемпионате Франции? Это не так

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Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал слова хавбека "Зенита" Андрея Мостового о зарплатах в России и Франции.
Фото: РФС
"Зарплаты в РПЛ выше, чем в лиге 1? Уверяю, это не так" — у Андрея ошибочная информация", — приводит слова Головина "РБ Спорт".

Ранее игрок петербургского "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, что зарплаты в чемпионате Франции гораздо ниже, чем в РПЛ.

В этом сезоне за "Монако" Головин сыграл 11 матчей. В них российский полузащитник отметился 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Монако Головин РПЛ Лига 1
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