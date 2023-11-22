"Кубок второстепенен? Нет, у нас хорошие шансы и в Кубке. Играем в четвертьфинале. Но зачем, если выигрываешь "Спартак", но вылетаешь в ФНЛ? Самое главное остаться в РПЛ!" — сказал Гойкович.
В прошлом сезоне "Оренбург" занял седьмое место в турнирной таблице. После первого круга команда идёт в зоне стыковых матчей, набрав 13 очков. Для "Оренбурга" это второй сезон в Российской Премьер-Лиге после возвращения.
Источник: "Чемпионат".
Гойкович — о матче со "Спартаком": самое главное остаться в РПЛ. Смысл побеждать "Спартак", если потом вылетишь?
Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович высказался по поводу предстоящего матча со "Спартаком" в Кубке России.
Фото: ФК "Оренбург"