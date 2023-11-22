По сведениям источника, обязанности, которые ранее ложились на плечи Эшуорта, были переданы руководителям клуба. Однако источник отмечает, что английский функционер должен доработать свой контракт со "Спартаком" до конца. Он истекает летом 2024 года. Эшуорт работает в команде с сентября 2022 года.
О причинах такого решения не сообщается.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартак" существенно урезал функционал спортивного директора Эшуорта
Спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт лишился части своих обязанностей.
Фото: ФК "Спартак"