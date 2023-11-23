"Мне кажется, пока все-таки рано говорить об интересе европейских клубов к Ренану. Потому что общение начинается всегда чуть позже, где-то в конце декабря, поэтому пока я ничего не видел. То, что следят за ним – да, скаутинг идет, смотрят", – заявил Барбоса "СДЗД".
Ранее агент Ренана Луис Фернандо рассказал, что консультации по уходу Ренана из "Зенита" есть.
Ренан стал частью "Зенита" в январе 2023 года. В футболке сине-бело-голубых бразилец сыграл 18 матчей. За это время 20-летний защитник не отметился голевыми действиями. В сезоне-2022/23 футболист помог российской команде победить в РПЛ. 15 июля этого года вместе с игроком в составе клуб из северной столицы стал победителем Суперкубка России.
Агент Барбоса: европейские клубы следят за Ренаном
Футбольный агент Паулу Барбоса прокомментировал слухи об уходе защитника "Зенита" Роберта Ренана из команды.
Фото: ФК "Зенит"