Сейчас реализован функционал формы внутри каждого из онлайнов, где вы можете оставить своё мнение о исходе конкретной игры.
А также подсчёт самой простой статистики по матчу.
Голосование возможно только до начала матча.
Просим зарегистрированных и заинтересованных в конкурсе прогнозов на русфутболе пользователей по возможности поучаствовать в данном тестировании. Чтобы мы могли отладить механизмы.
В первую очередь мы планируем смотреть на корректность работы уже написанного функционала на примере матча Балтика - Спартак. Но данный функционал по нашему проекту должен будет работать и собирать данные по всем матчам из матч центра.
В общем на тесте - чем больше проголосуют (и чем реалистичнее) тем лучше :)
Благодарим за понимание.
Технический редактор Rusfootball.info
Тестирование конкурса прогнозов от русфутбола
На русфутболе проводится тестирование функционала для создания нового конкурса прогнозов