"Является ли проблемой паузы на матчи сборных? Конечно, процесс идет тяжело, когда мы тренируемся всемером. Перед матчами сборных у игроков есть несколько дней на подготовку — они приезжают с запасом. Мы такой возможности не имеем. Игры за сборные — это важно, но нам не очень нравится получать футболистов в не самых лучших состояниях. Было бы здорово иметь хотя бы пару дней на восстановление и акклиматизацию", — сказал Федотов.
Напомним, в середине ноября Иван Обляков и Фёдор Чалов отправились в расположение сборной России для подготовки и участия в матче с Кубой (0:8). Аббос Файзуллаев находился в расположении сборной Узбекистана и сыграл в матчах квалификации к ЧМ-2026 с Туркменистаном (3:1) и Ираном (2:2). Виктор Мендес и Виктор Давила в составе сборной Чили тоже приняли участие в матчах квалификации к чемпионату мира, но против Парагвая (0:0) и Эквадора (0:1).
ЦСКА по итогам 16 матчей чемпионата России набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.
Источник: пресс-служба ЦСКА.
Владимир Федотов пожаловался на международные паузы и предложил свое решение ситуации
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов пожаловался на паузу ради матчей сборных.
Фото: "Чемпионат"