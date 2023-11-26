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Владимир Федотов пожаловался на международные паузы и предложил свое решение ситуации

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов пожаловался на паузу ради матчей сборных.
Фото: "Чемпионат"
"Является ли проблемой паузы на матчи сборных? Конечно, процесс идет тяжело, когда мы тренируемся всемером. Перед матчами сборных у игроков есть несколько дней на подготовку — они приезжают с запасом. Мы такой возможности не имеем. Игры за сборные — это важно, но нам не очень нравится получать футболистов в не самых лучших состояниях. Было бы здорово иметь хотя бы пару дней на восстановление и акклиматизацию", — сказал Федотов.

Напомним, в середине ноября Иван Обляков и Фёдор Чалов отправились в расположение сборной России для подготовки и участия в матче с Кубой (0:8). Аббос Файзуллаев находился в расположении сборной Узбекистана и сыграл в матчах квалификации к ЧМ-2026 с Туркменистаном (3:1) и Ираном (2:2). Виктор Мендес и Виктор Давила в составе сборной Чили тоже приняли участие в матчах квалификации к чемпионату мира, но против Парагвая (0:0) и Эквадора (0:1).

ЦСКА по итогам 16 матчей чемпионата России набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.

Источник: пресс-служба ЦСКА.

Федотов ЦСКА
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