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Депутат Госдумы РФ раскритиковал российских игроков за отказ помогать армии

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Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев раскритиковал российских футболистов за отказ помогать армии.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
"Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю… Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры. Но где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем?" — сказал Журавлев.

Напомним, российский футбол был отстранен от международных соревнований после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Руководитель УЕФА Александр Чеферин заявил, что Россия вернётся в соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА лишь после окончания событий в соседней стране.

Позднее многие футбольные деятели России посоветовали российских игрокам уезжать в Европу, чтобы продолжать своё развитие. В том числе об этом говорили главный тренер сборной России Валерий Карпин и бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, ныне проживающий в Марбелье. Многие эксперты посчитали в этих словах умысел против страны и высказались резко против как Березуцкого, так и Карпина.

Источник: РИА Новости.

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