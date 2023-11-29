"Матч состоится, погода будет хорошая. Если у нас красные мячи? У нас не будет снега", — приводит слова Еремякина "РБ Спорт".
Первая игра 1/4 финала Кубка России между "Оренбургом" и "Спартаком" состоится сегодня в 16:00 (мск) в Оренбурге.
Красно-белые заняли первое строчку в группе D, набрав 12 очков. "Горожане" финишировали вторыми в группе A, записав на свой счет 11 очков.
Президент "Оренбурга" Еремякин: красные мячи? У нас не будет снега
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что проведению кубковой игры со "Спартаком" ничего не сможет помешать.
Фото: ФК "Оренбург"