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Президент "Оренбурга" Еремякин: красные мячи? У нас не будет снега

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что проведению кубковой игры со "Спартаком" ничего не сможет помешать.
Фото: ФК "Оренбург"
"Матч состоится, погода будет хорошая. Если у нас красные мячи? У нас не будет снега", — приводит слова Еремякина "РБ Спорт".

Первая игра 1/4 финала Кубка России между "Оренбургом" и "Спартаком" состоится сегодня в 16:00 (мск) в Оренбурге.

Красно-белые заняли первое строчку в группе D, набрав 12 очков. "Горожане" финишировали вторыми в группе A, записав на свой счет 11 очков.

Оренбург Кубок России Спартак Еремякин
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