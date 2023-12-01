- Видно, что этой команде тяжело далось бремя лидерства. Они потеряли много очков в последней части чемпионата перед перерывом. Посмотрим, какие приобретения южане сделают и смогут ли удержать Кордобу со Сперцяном. От этого тоже многое зависит. Это два ведущих игрока, и без них, считаю, бороться за первое место будет невозможно, - передает слова Радимова "Евро-футбол".
"Краснодар" по итогам 16 тура Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице с 32 набранными очками в 16 матчах, уступая лидирующему "Зениту" одно очко. В течение всего первого круга (за исключением 3 тура) чемпионата России черно-зеленые лидировали, их отрыв от сине-бело-голубых в максимуме достигал 7 очков. В пяти последних турах РПЛ "быки" набрали 5 очков, в то время как петербуржцы на этом же отрезке - 13.
Радимов: без Кордобы и Сперцяна "Краснодару" бороться за первое место будет невозможно
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов высказался о перспективах "Краснодара" в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"