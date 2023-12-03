"Если разобраться, то "Сочи" сейчас единственная команда в РПЛ, которая испытывает проблемы. Они по большому счету не укрепились и Нобоа это говорил много. На сегодняшний день "Сочи" является главным фаворитом на вылет в Первую лигу", — сказал Деменко.
После 17 матчей сочинская команда набрала 10 очков и занимает в турнирной таблице последнее место, отставая от идущего впереди "Ахмата" на три очка. Команду тренирует Александр Точилин. В следующем матче, который станет для "Сочи" последним перед зимней паузой, команда сыграет с "Оренбургом" дома.
Источник: Vprognoze.
Деменко: "Сочи" — главный претендент на вылет
Бывший российский футболист Максим Деменко назвал "Сочи" главным претендентом на вылет.
Фото: ФК "Жемчужина-Сочи"