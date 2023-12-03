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Голенков: в "Ростове" здоровая конкуренция

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Форвард "Ростова" Егор Голенков рассказал, что в команде здоровая конкуренция за место в составе.
Фото: ФК "Ростов"
- Играли в среду, а следующий матч в воскресенье. Сказывается ли это физически? Играем на четвертый день - наверное, нет. Я сам сейчас на 100 процентов готов. Отсутствие в матче с "Пани НН" и ЦСКА? Это тренерское решение. У нас с Карпиным личного разговора не было. У нас здоровая конкуренция в команде.

Егор Голенков, выступающий на позиции центрального нападающего, перешел в "Ростов" в феврале прошлого года на правах свободного агента. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до конца декабря 2026 года. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах российской Премьер-лиги, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. В 6 играх текущего розыгрыша Кубка России футболист записал на свой счет 1+2 по системе гол плюс пас.

Источник: "РБ Спорт"

Голенков Ростов
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