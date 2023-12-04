"Я бы хотел, чтобы Георгий продолжил карьеру в своем родном клубе. А там — как сложится. Он большой профессионал. В "Локомотиве" у него будет больше игровой практики", — приводит слова тренера "СЭ".
Ранее агент футболиста Вадим Шпинев подтвердил интерес московского "Локомотива" к капитану красно-белых.
В нынешнем сезоне Джикия сыграл 9 матчей за "Спартак", в которых не отметился голевыми действиями. Портал Transfermakt оценивает стоимость россиянина в 6,5 миллионов евро. Контракт игрока с командой рассчитан до конца мая 2024 года.
Детский тренер Джикии: я хотел бы, чтобы Георгий продолжил свою карьеру в "Локомотиве"
Детский тренер защитника "Спартака" Георгия Джикии Александр Антипов высказался о возможном переходе игрока в "Локомотив".
Фото: ФК "Спартак"