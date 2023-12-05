– Не вижу тех критериев, по которым судья может принять решение в виде желтой карточки. Для меня это очевидная красная. Есть высокая интенсивность, прыжок, контакт, нет попытки и возможности сыграть в мяч. Единственный плюс игрока "Локомотива", что он не сломал ногу футболисту "Зенита", поэтому не думаю, что за это его надо "наградить желтой", – цитирует Сухину "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что "Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу решения главного судьи матча 17-го тура РПЛ Алексея Сухого, который принял решение не удалять нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева за грубый фол против Клаудиньо. На 63-й минуте Пиняев в подкате попал бразильскому полузащитнику в колено. Судья Алексей Сухой показал футболисту "железнодорожников" желтую карточку. "Зенит" направил обращение в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть решение Сухого не показывать красную карточку форварду "Локомотива" Сергею Пиняеву за серьезный фол на 63?й минуте.
Сухина – о неудалении Пиняева: для меня это очевидная красная
Экс-судья ФИФА Станислав Сухина прокомментировал эпизод с фолом нападающего "Локомотива" Сергеем Пиняева на Клаудиньо в домашнем матче 17-го тура РПЛ против "Зенита" (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"