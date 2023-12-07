– Да, ряд клубов РПЛ действительно заинтересован в Алексисе. Но назвать команды я не могу, — цитирует Переса Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сразу несколько клубов Российской Премьер-Лиги заинтересованы в трансфере нападающего “Гвадалахары” Алексиса Веги. По слухам, за мексиканцем следят “Спартак”, московское “Динамо”, ЦСКА и “Зенит”.
Напомним, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Веги в семь миллионов евро.
В “Гвадалахаре” подтвердили интерес российских клубов к Веге
Исполнительный директор “Гвадалахары” Фран Перес отреагировал на слухи о том, что российские клубы заинтересованы в трансфере нападающего Алексиса Веги.
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