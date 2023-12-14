– Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с “Зенитом”, достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать.
В текущем сезоне полузащитник петербургского “Зенита” Алексей Сутормин принял участие в 11 матчах своей команды. Ему удалось записать в собственный актив две результативные передачи. При этом Алексей редко появляется в стартовом составе сине-бело-голубых.
Напомним, действующее соглашение Сутормина с петербургским “Зенитом” рассчитано до июня 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что зимой Алексей может сменить клубную прописку.
Источник: “Известия”
Сутормин: меня не устраивает игровое время в “Зените”
Полузащитник “Зенита” Алексей Сутормин высказался о своем игровом времени в стане сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"