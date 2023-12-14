– По поводу перехода - нет, не вел. У нас хорошие отношения, можем пообщаться, поздравить друг друга с праздниками, но по поводу перехода разговоров не было», - передает слова игрока “Известия”.
Ранее полузащитник Алексей Сутормин сообщил о том, что он недоволен своим игровым временем в петербургском “Зените”. Также появлялась информация о том, что зимой российский футболист может сменить клубную прописку.
Напомним, в текущем сезоне Алексей Сутормин принял участие в семи матчах чемпионата страны. Он оформил две результативные передачи. Контракт полузащитника с петербургским “Зенитом” истекает в 2025 году.
Сутормин: у меня хорошие отношения с тренером ЦСКА Федотовым
Игрок петербургского “Зенита” Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, разговаривал ли он с главным тренером московского ЦСКА Владимиром Федотовым по поводу своего трансфера.
Фото: ФК "Зенит"