- Если Леонченко остаётся, значит Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, вероятно, уйдут. Они останутся до конца контракта и уйдут свободными агентами. В таком случае "Локомотив" потеряет деньги. Я не хочу обсуждать кандидатуру Леонченко, все знают мои отношения с ним. Давайте дождёмся официального назначения, больше нечего добавить, - передаёт слова Шпинёва Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что в пятницу 15 декабря состоится совет директоров московского "Локомотива", на котором с высокой вероятностью будет принято решение о продлении истекающего 31 декабря контракта генерального директора красно-зелёных Владимира Леонченко.
До этого агент атакующих хавбеков Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинёв заявлял, что переговоры о продлении истекающих в июне 2024 года контрактов футболистов возможны только после ухода из клуба Леонченко.
"Локомотив" может продлить Леонченко 15 декабря. Шпинёв связывал с его уходом переговоры по Миранчуку и Жемалетдинову
Агент Шпинев: конкретика по продлению Миранчука и Жемалетдинова будет, если гендиректор Леонченко покинет "Локомотив"
Шпинёв: если Леонченко остаётся - значит, Миранчук и Жемалетдинов уйдут из "Локомотива" свободными агентами
Агент полузащитников "Локомотива" Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинёв прокомментировал информацию о вероятном продлении полномочий гендиректора клуба Владимира Леонченко.
Фото: ФК "Локомотив"